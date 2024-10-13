SON DAKİKA HABERLERİ | İsrail tanklarından BM üssüne baskın: Barış Gücü askerleri yaralandı
Son dakika haberleri... Katil İsrail'a ait tanklar BM üssüne baskın düzenledi. 15 askerin yaralandığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan BM yetkilileri "Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik" dedi.
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