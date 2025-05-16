SON DAKİKA: Heyetler Dolmabahçe'ye ulaştı! Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirve birazdan başlayacak | Video

Son dakika haberleri: Türkiye öncülüğünde barış müzakereleri için bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün gerçekleşmesi beklenen görüşmesi bugün tamamlanacak. Diplomasi trafiğinde dün gün boyu yapılan karşılıklı açıklamalardan sonra Ukrayna heyetinin gelmemesinin ardından gözler bugüne çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, dün Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra Ukrayna heyetine katılacak isimleri açıkladı. Rusya-Ukrayna masası bugün bir kez daha İstanbul'da kuruldu. Öte yandan gelen son dakika açıklamasında yapılacak görüşmelerin saatleri duyuruldu. Heyetlerin Dolmabahçe'ye ulaştığı bildirildi.