SON DAKİKA | İsrail Lüban'ın vurdu: Beyrut'ta şiddetli patlama! A Haber olay yerinden aktardı!
Son dakika haberleri... İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ne yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Lüban'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. A Haber olay yerinden aktardı!
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