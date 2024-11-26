SON DAKİKA | İsrail Lübnan ile ateşkesi onayladı

Son dakika haberleri... Katil İsrail güçleri, katliam yaptığı Lübnan'da ateşkesi onayladı. İsrail medyasında ve uluslararası basında yer alan haberlere göre; İsrail'in Savaş Kabinesi Lübnan ile ateşkesi kabul etti.