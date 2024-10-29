SON DAKİKA... İstanbul’da kuzen vahşeti: 18 yaşındaki Duygu’yu önce bayılttı sonra katletti!

SON DAKİKA... İstanbul'da Talip Yıldız 18 yaşındaki kuzeni Duygu Şahin ile eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde ise bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Talip Yıldız, önce genç kızı darp etti. Aldığı darbeler sonucu bayılan Duygu'yu daha sonra bıçakla katletti! Cani kuzen cinayet silahıyla yakalanırken olayla ilgili detaylar tüyler ürpertti…