SON DAKİKA! İşte operasyon anları! THODEX'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta böyle yakalandı | Video
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi.