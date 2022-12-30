Video Haber Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video

30.12.2022 | 18:35

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Son dakika... İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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