Video Haber SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut'un merkezine bombalı saldırı düzenledi
SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut'un merkezine bombalı saldırı düzenledi

SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut'un merkezine bombalı saldırı düzenledi

10.10.2024 | 20:36

Son dakika... Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bombalı saldırı düzenledi. Kalleş saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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