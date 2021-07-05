SON DAKİKA: Maaş zamları belli oldu! 2021 Temmuz kim ne kadar maaş zammı aldı? İşte 2021 Temmuz memur - emekli maaş zamları...

Son dakika haberleri... 2021 Temmuz emekli memu maaş zamları belli oldu! En düşük BAĞ-KUR Esnaf emekli maaşı 2 Bin 350 TL / En düşük memur maaşı yeni zamla 4 Bin 330 TL oldu! (SGK/SSK maaş zamları) İşte Temmuz 2021 emekli memeu maaş zamları ve tüm detayları...