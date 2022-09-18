SON DAKİKA! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'li Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi
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MİT'in Suriye'de düzenlediği 2 operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.