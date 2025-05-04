SON DAKİKA! Özgür Özel'e yumruklu saldırı! İşte o anlar | Video
Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreni sonrasın CHP lideri Özgür Özel’e, bir kişi yumruklu saldırı düzenledi. Yakın mesafeden Özgür Özel’in yüzüne vuran saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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