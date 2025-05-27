SON DAKİKA! Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Papara' isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı gözaltına alınırken, şüphelilere ait şirketlere el konuldu.
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