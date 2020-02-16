Son dakika: PKK'nın sabotaj timi imha edildi! TSK'dan Kuzey Irak'ta operasyon: 8 PKK'lı etkisiz | Video
Türk Silahlı Kuvvetleri hem yurt içinde hemde sınır ötesinde terör operasyonlarına devam ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre Irak'ın Kuzey Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj sorumlusu olduğu tespit edilen Harun kod adlı terörist dahil olmak üzere 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve çevresindeki bölgelerde terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
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