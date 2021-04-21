Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabine'de değişiklik | Video
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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.