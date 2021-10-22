Video Haber Son dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti | Video
Son dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti | Video

Son dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti | Video

22.10.2021 | 23:49

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Son dakika haberler: Son olarak Seksenler dizisinde "Seyfi" karakterine hayat veren usta oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın, Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı haberi, oyuncu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

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