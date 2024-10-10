SON DAKİKA! Tiran'da Namazgah Camii açıldı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Namazgah Camisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum" dedi.