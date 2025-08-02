Video Haber SON DAKİKA: Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı! 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak | Video
SON DAKİKA: Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı! 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak | Video

SON DAKİKA: Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı! 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak | Video

02.08.2025 | 11:06

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Suriye Doğalgaz hattı açılış programında konuştu. Bakan Bayraktar, "Suriye'de 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak." dedi.

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