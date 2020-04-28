Son dakika: Türkiye'den ABD'ye dev corona virüsü (Covid 19) yardımı | Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Türkiye'nin ABD'ye maske, siperlik, dezenfektan ve tıbbi malzemelerden oluşan kargonun Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dev askeri nakliye uçağı A400M'e yüklendiğini açıkladı. Paylaşıma, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.