Video Haber Sözcü'den önce maaş, sonra 'huzur hakkı' yalanı!

Sözcü'den önce maaş, sonra 'huzur hakkı' yalanı!

Sözcü'den önce maaş, sonra 'huzur hakkı' yalanı!
25.08.2021 | 16:03

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Sözcü Gazetesi geçtiğimiz günlerde "Kızılay Başkanı 13 maaş alıyor" başlığını atmıştı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sözcü'yü yalanlayarak tek maaş aldığını açıklamış, "Sahada afetlerle uğraşırken Sözcü'nün kötü niyetli bir yalan haberi ile güne başladık" ifadelerini kullanmıştı. Sözcü bugün de Kızılay'ı "Allah herkese böyle huzurlu maaş versin" ifadeleriyle manşetine taşırken, Kızılay'ın sahip olduğu varlıkların, şirketlere aktarıldığını belirtti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan ve Kızılay Basın Müşavirliği'nden Sözcü'nün haberine yalanlama geldi.

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