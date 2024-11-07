Tarsus'ta seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyol Adana-Pozantı istikameti Pelit tesisleri önü Damlama bölgesinde Nurhayat Erdoğan’ın sürücülüğünü yaptığı otomobil, seyir halinde iken motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.