TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti | Video 03.09.2024 | 15:33 TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret yarım saat sürdü. Kurtulmuş ve Bahçeli makamdan birlikte çıktılar. Kurtulmuş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Meclisi çok önemli görevler beklediğini belirtti. Kurtulmuş, "Bunların başında Meclis'te nezaketli bir dilin, olgun demokratik müzakereci üslubun ve Türk milletinin şanına yaraşır şekilde meclisteki hal ve hareketin ortaya konması bu anlamda Meclisi daha fonksiyonel çalıştırılması için görüş alışverişinde bulunduk. Meclisin önünde yeni Anayasa, iç tüzük, siyasi partiler seçim kanunu önümüzde demokratik seviyemizi daha ileri taşımamız için çalışmamız gereken konular var. Diğer siyasi partilerle de görüşerek, 1 Ekim'den itibaren yapıcı fonksiyonel bir meclis çalışması ortaya koyacağız" dedi.