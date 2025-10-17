Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu sefer başaracağız" | Video
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu sefer başaracağız" | Video

17.10.2025 | 11:59

Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak" dedi.

