TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu sefer başaracağız" | Video
Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
01:27
01:48
03:20
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birçok yere hava saldırısı düzenledi 16.10.2025 | 23:15
00:16
Beykoz'daki eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 16.10.2025 | 20:33
08:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de | Video 16.10.2025 | 14:21
07:21
İsrail işgali altındaki El Halil'de Türkiye sevgisi | Video 16.10.2025 | 11:38
02:21
Bilal Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu | Video 16.10.2025 | 11:16
01:50
5G ihalesi için kapalı teklifler verildi | Video 16.10.2025 | 11:00
03:45
12:02
00:29
26:44
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 15.10.2025 | 19:40
05:03
Çekmeköy'deki kaza anı araç içi kamerasına yansıdı 15.10.2025 | 19:33
00:27
Başkan Erdoğan, Paul Mashatile’yi kabul etti | Video 15.10.2025 | 16:15
20:07
04:18
05:21
Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor 15.10.2025 | 09:46
04:00