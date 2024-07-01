TBMM heyeti Çin’in teknoloji üssü Shenzhen’de | Video 01.07.2024 | 12:15 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi Komisyonu, Çin’in teknoloji üssü Shenzhen’de incelemelerde bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin'in daveti üzerine gerçekleştirdikleri ziyaretin son gününde dünyanın öne çıkan teknoloji şirketlerinden Huawei'nin Ar-Ge ve üretim tesislerinde incelemelerde bulundu ve şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyareti değerlendiren Komisyon Başkanı Varank, "Otonom sürüş, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri konusunda Türkiye ve Çin'in önümüzdeki dönemde yapabileceği iş birlikleri var. Bunların artırılmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ ODAKTA

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, Üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz'dan oluşan TBMM heyeti, Shenzhen ve Dongguan kentlerindeki enerji ve teknoloji tesislerine ziyaretler gerçekleştirdi.

OTONOM ARACI TEST ETTİLER

Komisyon, ziyaretin son gününde dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında bulunan Huawei'nin üst düzey yöneticileriyle Shenzhen'deki teknoloji üssünde toplantı yaptı. Toplantıda, Huawei'in küresel teknoloji stratejileri, yeşil enerji, dijital dönüşüm ve 5G teknolojileri çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Milletvekilleri, Huawei'nin geliştirdiği otonom araçları da test etti.

Çin temaslarına ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Çin'in davetlisi olarak komisyon üyesi olan tüm partilerden milletvekillerinin katılımı ile bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇİN'İN SİLİKON VADİSİ

Shenzhen'in teknoloji ve üretim anlamında dünyadaki örnek şehirlerden biri olduğunu kaydeden Komisyon Başkanı Varank, "Bu bölgeye Çin'in Silikon Vadisi deniyor. Burası hem sanayi üretimi hem de teknoloji geliştirme anlamında dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Burada farklı şirketleri ve farklı alanlarda çalışan firmaları ziyaret ettik. Aynı zamanda Shenzhen bölgesinin yönetimiyle de temaslarımızı sürdürdük. Onlar da Türkiye ile iş birliğini geliştirmek için gerekli adımları atmak üzere ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecekler." dedi.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Komisyon Başkanı Varank, ülkeler arası ekonomik iş birliklerine önem verdiklerini belirterek "Bir yandan şirketleri doğrudan yatırımlarla Türkiye'ye davet ederken diğer yandan ortak teknoloji geliştirme ve teknoloji transferiyle iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Komisyon olarak hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza burada edindiğimiz tecrübeleri, yaptığımız görüşmeleri aktaracağız." ifadesini kullandı.

OTONOM TEKNOLOJİLER

Huawei'nin Ar-Ge ve üretim tesislerini ziyaretlerinde otonom sürüş, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri hakkında bilgiler aldıklarını Varank, sözlerine şöyle devam etti:

Huawei, Türkiye'de 22 yıldır faaliyet gösteren bir firma. Bin 500 çalışanıyla bin 300'ün üzerinde mühendisiyle, Türkiye'de Türk mühendislerle çözümler geliştirip bu ürünleri dünyaya pazarlayan bir şirket. Burada bizlere, otonom sürüş noktasında geldikleri noktaları tanıtmaya çalıştılar. Otonom sürüş, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri konusunda Türkiye ve Çin'in önümüzdeki dönemde yapabileceği iş birlikleri var. Bunların artırılmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz. Komisyonumuzun temaslarının buna önemli katkıları olacağına inanıyorum.

KÜRESEL MERKEZ

Huawei Global Başkan Yardımcısı ve Huawei Dijital Enerji İş Grubu Yönetim Kurulu Direktörü Mark Xue ise Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve kapsayıcılığının yanı sıra stratejik coğrafi konumunun, ülkeyi küresel bir üretim, lojistik ve ticaret merkezi haline getirdiğini vurguladı. Huawei'nin Türkiye'deki bilişim yeteneklerini geliştirme konusunda da aktif rol aldığını belirten Xue, 28 üniversite ile iş birliği yaparak her yıl bin 500'den fazla ICT uzmanı yetiştirdiklerini söyledi.

İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerine destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Xue, iki ülke arasında teknolojik bir köprü olmayı hedeflediklerini ifade etti. Mark Xue, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerinin, Huawei'nin 30 yılı aşkın bir süredir biriktirdiği yeteneklerle uyumlu olduğunu ve bu alanlarda Türkiye ile iş birliğini sürdürmek istediklerini de söyledi.