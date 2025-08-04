Video Haber TBMM'de "Terörsüz Türkiye" komisyonunun ilk toplantısı yarın | Video
TBMM'de

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" komisyonunun ilk toplantısı yarın | Video

04.08.2025 | 13:01

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı yarın yapılacak. Yapılacak ilk toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

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