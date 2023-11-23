Video Haber TCG Anadolu da katılıyor! Antalya'da Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı | Video
TCG Anadolu da katılıyor! Antalya'da Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı | Video

TCG Anadolu da katılıyor! Antalya'da Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı | Video

23.11.2023 | 14:09

Türkiye'nin milli gemisi TCG Anadolu da ilk kez bir tatbikatta yer alıyor. Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı'nın Antalya Körfezindeki safhası TCG Anadolu'da icra ediliyor. Tatbikat senaryosuna göre Amfibi Deniz Piyade unsurları, Antalya Sarısu Plajı'nda muharip olmayanların tahliyesini gerçekleştiriyor.

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