TCG Anadolu da katılıyor! Antalya'da Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı | Video

Türkiye'nin milli gemisi TCG Anadolu da ilk kez bir tatbikatta yer alıyor. Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı'nın Antalya Körfezindeki safhası TCG Anadolu'da icra ediliyor. Tatbikat senaryosuna göre Amfibi Deniz Piyade unsurları, Antalya Sarısu Plajı'nda muharip olmayanların tahliyesini gerçekleştiriyor.