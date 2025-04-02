Video Haber Terör örgütü EOKA destekçisi Rumlardan, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırı | Video
Terör örgütü EOKA destekçisi Rumlardan, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırı | Video

Terör örgütü EOKA destekçisi Rumlardan, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırı | Video

02.04.2025 | 08:51

Rum terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümünde bir grup Kıbrıslı Rum, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırıda düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Yiğitler Burcu'nda Rum terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde 12 kişiden oluşan Kıbrıslı Rum grup, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırıda düzenledi. Parkın batısından sivillere taş atan ve küfürler eden grup daha sonra bölgeden uzaklaşırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Terör örgütü EOKA destekçisi Rumlardan, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırı | Video 01:12
Terör örgütü EOKA destekçisi Rumlardan, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırı | Video 02.04.2025 | 08:51
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman’dan açıklamalar! 13:16
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman'dan açıklamalar! 02.04.2025 | 00:06
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır’dan önemli açıklamalar! 10:22
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır'dan önemli açıklamalar! 01.04.2025 | 23:47
Cizre’de ilk defa AK Parti ile DEM Parti bir araya gelip bayramlaştı 00:55
Cizre'de ilk defa AK Parti ile DEM Parti bir araya gelip bayramlaştı 01.04.2025 | 23:33
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber’e özel açıklamalar! 15:13
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklamalar! 01.04.2025 | 23:31
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan A Haber’e özel açıklamalar! 09:18
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan A Haber'e özel açıklamalar! 01.04.2025 | 23:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber’e özel açıklamalar! 17:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Haber'e özel açıklamalar! 01.04.2025 | 22:50
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 16:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 01.04.2025 | 21:26
Terör örgütü mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:43
Terör örgütü mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.04.2025 | 15:53
Başkan Erdoğan, yol arkadaşı Burhan Abiş’in cenazesine katılıyor | Video 03:05
Başkan Erdoğan, yol arkadaşı Burhan Abiş’in cenazesine katılıyor | Video 01.04.2025 | 13:14
Bakan Kurum açıkladı: Hatay’ın simgesi tarihi uzun çarşı ayağa kalkıyor | Video 02:16
Bakan Kurum açıkladı: Hatay'ın simgesi tarihi uzun çarşı ayağa kalkıyor | Video 01.04.2025 | 12:34
Bakan Yerlikaya, görev başındaki emniyet personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı | Video 01:06
Bakan Yerlikaya, görev başındaki emniyet personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı | Video 01.04.2025 | 08:50
AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron’un tavrı çifte standarttır | Video 21:28
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un tavrı çifte standarttır" | Video 31.03.2025 | 15:40
AK Parti ile MHP bayramlaştı | Video 07:49
AK Parti ile MHP bayramlaştı | Video 31.03.2025 | 10:12
DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı | Video 03:25
DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı | Video 31.03.2025 | 10:07
Şehit evladının kabrine TOGG ile gitti 04:47
Şehit evladının kabrine TOGG ile gitti 30.03.2025 | 18:49
Başkan Erdoğan’dan video mesaj: Sokak terörü soygunu perdeleme çabası 06:06
Başkan Erdoğan'dan video mesaj: Sokak terörü soygunu perdeleme çabası 30.03.2025 | 18:13
KKTC’de başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen sendika başkanı tehditler savurdu | Video 00:51
KKTC'de başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen sendika başkanı tehditler savurdu | Video 30.03.2025 | 16:32
Başkan Erdoğan’dan, Amfibi Kolordu Komutanlığındaki görevli personele bayram tebriği | Video 03:44
Başkan Erdoğan'dan, Amfibi Kolordu Komutanlığındaki görevli personele bayram tebriği | Video 30.03.2025 | 15:56
Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu | Video 02:13
Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu | Video 30.03.2025 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY