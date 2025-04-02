Terör örgütü EOKA destekçisi Rumlardan, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırı | Video
Rum terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümünde bir grup Kıbrıslı Rum, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırıda düzenledi.
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