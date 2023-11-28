Video Haber Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı

27.11.2023 | 23:26

Hatay’ın Payas ilçesinde tır dorsesine çarparak altında sıkışan araçtaki sürücü ağır yaralandı.

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