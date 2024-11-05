Trump: Bazı eyalatlerde çok öndeyim
Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, oy vermek için sandık başına gitti. Burda konuşma yapan Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum. Bazı eyaletlerde çok öndeyim" dedi.
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