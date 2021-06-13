Türkiye’nin gözü bu toplantıda! Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi konular ele alınacak? | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NATO ittifakı ve Biden’la görüşmesinde F-35 ve Patriot Hava Savunma Sistemleri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki iki liderin görüşmesinde hangi konular ele alınacak? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…