Türkiye’nin gözü bu toplantıda! Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi konular ele alınacak? | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NATO ittifakı ve Biden’la görüşmesinde F-35 ve Patriot Hava Savunma Sistemleri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki iki liderin görüşmesinde hangi konular ele alınacak? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…