Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 3. kez test atışı gerçekleştirildi | Video
Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için Rize-Artvin Havalimanı’ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi. Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi’nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi. Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
27:01
02:30
01:29
Bakan Yerlikaya'dan "Mercek-28" operasyonu açıklaması | Video 03.02.2025 | 08:33
01:19
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu | Video 02.02.2025 | 15:44
27:39
Başkan Erdoğan: "Nüfus düşüyor, tehlike görülmeli" | Video 02.02.2025 | 15:20
00:39
MSB açıkladı! 23 terörist etkisiz | Video 02.02.2025 | 12:12
29:14
Başkan Erdoğan: "Terör örgütü sloganlarıyla polise saldırıyorlar" | Video 01.02.2025 | 16:58
01:27
32:32
Başkan Erdoğan: "İzmir CHP'nin elinde en perişan dönemini yaşıyor" | Video 01.02.2025 | 16:07
09:13
37:33
07:09
Nihat Hatipoğlu | Savaşta çocuğa ve kadına dokunulmaz 31.01.2025 | 15:45
04:32
Melih Altınok | Özel hastanelere neşter 31.01.2025 | 15:42
03:45
Mahmut Övür | Bilirkişinin yaşını merak edenler dosyayı neden merak etmiyor? 31.01.2025 | 15:39
05:16
Nebi Miş | Küresel istikrarsızlık sorunu karşısında Türkiye 31.01.2025 | 15:37
02:29
Haşmet Babaoğlu | İdare edemiyoruz, anlasak artık 31.01.2025 | 15:34
10:07
Yavuz Donat | Makber 31.01.2025 | 15:30
04:41
Kerem Alkin | ‘Süper Güçler’ gerçekten süper güç mü? 31.01.2025 | 15:27
03:36
Hilal Kaplan | CHP medyasının iç savaşı mı? 31.01.2025 | 15:25