Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 3. kez test atışı gerçekleştirildi | Video

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için Rize-Artvin Havalimanı’ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi. Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi’nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi. Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.