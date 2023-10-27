UCLG Dünya Konseyi sırasında toplantıya bağlanan İsrailli yetkiliye protesto: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı salonu terk etti
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi'nde İsrail'den canlı bağlantı ile katılan Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela'nın konuşması salondakilerin tepkisini çekti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay toplantıyı terk etti.
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