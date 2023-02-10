Ümit Özdağ'dan insanlık dışı iddia! "Önce AK Partililer kurtarılıyor" | Video
Faşist söylemleri ve provokasyonlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7-7,6 büyüklüklerinde iki depremin yaşandığı büyük afet sonrası toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulundu. Türkiye tek yürek olmuşken Özdağ, askeri göreve çağırarak skandal ifadeler kullanıp “Enkazdan önce AK Partililer çıkartılıyor” dedi. Özdağ’ın skandal iddialarına sosyal medyadan tepki yağdı.
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