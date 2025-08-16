Video Haber UMKE ve AFAD'dan nefes kesen suda boğulma tatbikatı
UMKE ve AFAD'dan nefes kesen suda boğulma tatbikatı

UMKE ve AFAD'dan nefes kesen suda boğulma tatbikatı

16.08.2025 | 11:10

Afyonkarahisar'da AFAD ve UMKE ekipleri muhtemel bir boğulma vakasına karşı hazırlıklı olmak için gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenledi.

AFAD ve UMKE ekipleri, muhtemel bir boğulma olayına karşı ne kadar hazırlıklı olduklarını göstermek için bir araya geldi. Tatbikat senaryosuna göre, ihbarın alınmasıyla birlikte ekipler hızla olay yerine intikal etti. Botla hızla gölete açılan AFAD dalgıçları, boğulmakta olan kişiye saniyeler içinde ulaştı. Su yüzeyine çıkarılan yaralı, UMKE'nin deneyimli sağlık personeline teslim edildi. Botta yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı kıyıya çıkarılarak ambulansa nakledildi. Bu başarılı tatbikat, AFAD ve UMKE'nin su üstü kurtarma konusundaki uzmanlığını ve işbirliğinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
