Ünlü fenomen 'Melek Azad'dan trafikte makas terörü! O anları sosyal medyada paylaştı

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, İstanbul trafiğinde makas atarak onlarca insanın hayatını tehlikeye attı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaşan Demir'e tepki yağdı.