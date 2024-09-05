Video Haber Ünlü fenomen 'Melek Azad'dan trafikte makas terörü! O anları sosyal medyada paylaştı
Ünlü fenomen 'Melek Azad'dan trafikte makas terörü! O anları sosyal medyada paylaştı

Ünlü fenomen 'Melek Azad'dan trafikte makas terörü! O anları sosyal medyada paylaştı

05.09.2024 | 01:26

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, İstanbul trafiğinde makas atarak onlarca insanın hayatını tehlikeye attı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaşan Demir'e tepki yağdı.

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