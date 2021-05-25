Yavuz Donat | Olağanüstü Kudüs hassasiyeti
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Yavuz Donat'ın 25.05.2021 tarihi Sabah Gazetesi köşe yazısı...