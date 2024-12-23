Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek buluşma için ortak çağrı | Video
Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yıl 1 Ocak’ta olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde, “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenecek buluşmaya katılım çağrısı yaptı. Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu çatısı altında yer alan vakıf ve dernekler İstanbul, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde bir araya gelerek ortak çağrıda bulundu.
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