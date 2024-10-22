Yenidoğan Çetesi ne zaman çökertildi? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı | Video
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 21 Mart'ta CİMER başvurusu ile sürecin başladığını belirten Bakan Memişoğlu, çetenin 26 Nisan 2024'te çökertildiğini ifade etti.
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