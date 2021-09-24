Video Haber Zincir marketler neden enflasyonun üzerinde zam yapıyor? İşte zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı oyunu...

Zincir marketler neden enflasyonun üzerinde zam yapıyor? İşte zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı oyunu...

Zincir marketler neden enflasyonun üzerinde zam yapıyor? İşte zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı oyunu...
24.09.2021 | 15:42

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Enflasyonun üzerinde zam yapan zincir marketler, hangi ürünlerin fiyatını ortak belirliyor? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, canlı yayında zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı ile ilgili detayları açıkladı...

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