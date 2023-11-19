Zonguldak'ta sağanak ve fırtına etkili oldu, yollar göle döndü

Zonguldak ve çevresinde dün gece başlayan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı adeta felç etti. Zonguldak-Ereğli karayolunda üç ayrı noktada heyelan meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyararak yolun kapalı olması sebebiyle alternatif güzergahlara yönlendirdi.