Holding 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gerçek ailelerde hiçbir şey sır olarak kalmamalı!" | Video 18.12.2024 | 12:04 Atv'nin yeni başlayacak olan dizisi Holding 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.

Osman Altınordu uyanacak mı? Aydan sorularının cevaplarını alabilecek mi? Altınordu kızları, babalarından sonrası için planlarını sürdürürken Kerem, olayın baş şüphelisi olarak gördüğü Mahir'i yakalayabilecek mi?