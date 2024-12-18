Video Holding Holding 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ailemizden uzak dur!" | Video
Holding 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Holding 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ailemizden uzak dur!" | Video

18.12.2024 | 12:07

Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler. Ceyda ise yaptığı hatanın bir sır olarak kalacak olmasından memnundur. Altınordu kızları; yeni kız kardeşleriyle, kendilerine has yöntemlerle mücadele etmeyi tercih ederler. Bu mücadelede yanlış yol arkadaşları seçmeleri an meselesidir. Mahir ise bir avcı gibi, düşmanlarının peşindeyken bir anda av olacağından habersizdir.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Holding 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ailemizden uzak dur! | Video 00:42
Holding 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ailemizden uzak dur!" | Video 18.12.2024 | 12:07
Holding 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçek ailelerde hiçbir şey sır olarak kalmamalı! | Video 00:45
Holding 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gerçek ailelerde hiçbir şey sır olarak kalmamalı!" | Video 18.12.2024 | 12:04
Holding 1. Bölüm 6. Fragman yayınlandı izle! 00:52
Holding 1. Bölüm 6. Fragman yayınlandı izle! 27.11.2024 | 10:09
Atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni tanıtım yayınlandı | Video 00:57
Atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni tanıtım yayınlandı | Video 14.11.2024 | 15:14
Holding 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle 00:55
Holding 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle 06.11.2024 | 10:54
ATV’nin yeni dizisi Holding 2. tanıtımı yayınlandı | Video 01:02
ATV'nin yeni dizisi Holding 2. tanıtımı yayınlandı | Video 23.10.2024 | 12:50
Atv ekranına Holding geliyor! İşte Holding dizisinin ilk tanıtımı | Video 00:46
Atv ekranına “Holding” geliyor! İşte Holding dizisinin ilk tanıtımı | Video 21.10.2024 | 13:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA