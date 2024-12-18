Holding 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ailemizden uzak dur!" | Video
Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler. Ceyda ise yaptığı hatanın bir sır olarak kalacak olmasından memnundur. Altınordu kızları; yeni kız kardeşleriyle, kendilerine has yöntemlerle mücadele etmeyi tercih ederler. Bu mücadelede yanlış yol arkadaşları seçmeleri an meselesidir. Mahir ise bir avcı gibi, düşmanlarının peşindeyken bir anda av olacağından habersizdir.
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