Video Holding Holding 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sizi kandırmak bu kadar kolay mı Aydan Hanım?" | Video
Holding 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Holding 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sizi kandırmak bu kadar kolay mı Aydan Hanım?" | Video

25.12.2024 | 11:24

Atv'nin yeni dizisi Holding 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır. Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir. Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir. İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer. Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.

Okulu için acil paraya ihtiyacı olan Aydan bu tuzağa düşmek üzeredir. Altınordu ailesi ile Mahir arasından kirli ilişkiler olduğunu keşfeden Kerem, Aydan'ı bu aileden koruma kararı alır. Kerem, Aydan'ı bu karmaşık tuzaktan kurtarabilecek midir?

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