Karadut 1’inci bölüm: Flört uygulaması: Yalnızlık diye bir şey yok!
ATV’nin bugün ekranlara ‘merhaba’ diyen dizisi ‘Karadut’, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Karadut’un birinci bölümünde yaşananlar izleyicileri adeta ekrana kilitledi.
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