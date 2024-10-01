Video Karadut Karadut 2. Bölüm 3. Fragman yayınlandı izle
Karadut 2. Bölüm 3. Fragman yayınlandı izle

Karadut 2. Bölüm 3. Fragman yayınlandı izle

01.10.2024 | 11:16

"Duygular ne kadar güvenilmez, ne kadar tehlikeli değil mi?"

VİDEO DEVAM EDİYOR

En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır. Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır…

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