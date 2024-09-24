Video Karadut Karadut 2. bölüm fragmanı: "O küçük sürprizler, ilahinin planıdır…"
Karadut 2. bölüm fragmanı:

Karadut 2. bölüm fragmanı: "O küçük sürprizler, ilahinin planıdır…"

24.09.2024 | 01:02

ATV’nin bugün ekranlara ‘merhaba’ diyen dizisi ‘Karadut’, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Karadut’un birinci bölümünde yaşananlar izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Dizinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Karadut'un ikinci bölüm fragmanı!

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