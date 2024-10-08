Video Karadut Karadut 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Karadut 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Karadut 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

08.10.2024 | 12:38

atv’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Karadut’ 4. bölümüyle ekranlara geliyor. Senaryosunu Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğuna Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

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