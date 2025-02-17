Video Kardelenler Kardelenler 4. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video
Kardelenler 4. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video

Kardelenler 4. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video

17.02.2025 | 11:07

Yapımını NGM’nin üstlendiği ‘Kardelenler’in duygu yüklü 3. bölümü dün akşam atv’de izleyicilerle buluştu. Bir gecede hayatı değişen Korkmaz ailesinin yaşadıklarını anlatan yeni bölüm, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle izleyicinin beğenisini topladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kardelenler 4. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video 00:47
Kardelenler 4. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video 17.02.2025 | 11:07
Kardelenler 3. Bölüm tanıtımı yayınlandı | Video 00:46
Kardelenler 3. Bölüm tanıtımı yayınlandı | Video 10.02.2025 | 16:23
Kardelenler 2. Bölüm Tanıtımı yayınlandı 00:46
Kardelenler 2. Bölüm Tanıtımı yayınlandı 03.02.2025 | 14:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA