Kardelenler 4. Bölüm Tanıtımı yayınlandı | Video

Yapımını NGM’nin üstlendiği ‘Kardelenler’in duygu yüklü 3. bölümü dün akşam atv’de izleyicilerle buluştu. Bir gecede hayatı değişen Korkmaz ailesinin yaşadıklarını anlatan yeni bölüm, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle izleyicinin beğenisini topladı.