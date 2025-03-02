Video Kardelenler Kardelenler 5. Bölüm 3. Fragman yayınlandı "Sen öyle san, ayrılmayacağız!" | Video
Kardelenler 5. Bölüm 3. Fragman yayınlandı

Kardelenler 5. Bölüm 3. Fragman yayınlandı "Sen öyle san, ayrılmayacağız!" | Video

02.03.2025 | 08:35

Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, Hicran ile Fatoş arasındaki ipler iyice gerilir. Gülcan, Raci ile ilgili yeni kararlar alırken; Leo, Ferit'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder. Evi geçindirebilmek için iş arayan Arif, hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Aysel ile Yankı cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gündoğan Koleji'nin kütüphanesinde çalışmaya başlayan Ferit, hiç ummadığı bir durumun içine çekilir. Raci, kendisine gelen tebligatla şoka uğrarken; Aysel ile Ferit, hayatlarıyla ilgili radikal bir karar verirler.

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