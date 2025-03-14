Video Kardelenler Kardelenler 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kocan seni aldatıyor!" | Video
Kardelenler 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kardelenler 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kocan seni aldatıyor!" | Video

14.03.2025 | 15:11

Kardelenler 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar. Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur. Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır. Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez. Kebapçıda oluşan hasar yüzünden ve Fatoş'un baskılarına dayanamayan Kahraman'ın yaptığı radikal hamle, Korkmaz ailesini derinden sarsar.
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