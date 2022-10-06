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Kuruluş Osman 99. Bölüm TEK PARÇA DİZİ İZLE 06.10.2022 | 00:37
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Osman Bey imparator Andronikos’un hayatını kurtardı | Video 05.10.2022 | 23:27
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Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis’teki casusu Konur’dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey’e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos’un bu tehlikede bir parmağı var mıdır? Osman Bey’i Konstantinopolis’te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ı haberdeki linkten izleyebilirsiniz.